Imprese: certificazione halal per entrare nei mercati arabi Incontro il 15/2 a Cagliari per promuovere aziende in settore



successiva (ANSAmed) - CAGLIARI, 13 FEB - La certificazione halal quale opportunità per entrare nei mercati arabi. Di questo si parlerà il 15 febbraio prossimo al Lazzaretto di Cagliari alle ore 9.30.



L'incontro, organizzato dalla Camera di Cooperazione Italo Araba e dall'Agenzia Formativa ARAFORM, affronterà i rischi, le opportunità e le prospettive di crescita del settore.



"Attraverso un intervento sulla filiera produttiva - scrivono i promotori - finalizzato alla sensibilizzazione delle imprese isolane sul tema, si svilupperà la formazione degli operatori orientata ai mercati della "Halal Economy" e alla creazione di imprese specializzate nel settore". Un intervento che "potrà contribuire alla crescita delle imprese sarde dei comparti agroalimentare, cosmetico, farmaceutico e turistico, sviluppando innovativi processi di produzione e commercializzazione per un mercato locale e internazionale sempre più attento alle certificazioni Halal". (ANSAmed).





