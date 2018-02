Accordo Sace con Expo Dubai 2020 per Padiglione Italia

ROMA - Sace annuncia la firma di un importante accordo di collaborazione con il Commissario Generale di Sezione per EXPO 2020 Dubai per la realizzazione del Padiglione Italia.



Obiettivo dell'accordo, spiega una nota del gruppo assicurativo finanziario, quello di sostenere le imprese italiane coinvolte nei lavori di progettazione, costruzione e allestimento del Padiglione italiano.



''EXPO 2020 sarà una vetrina fondamentale non solo per gli Emirati Arabi, ma potenzialmente per tutti i Paesi che vi parteciperanno. Per questo l'Italia deve essere parte attiva del progetto, in continuità con quanto realizzato a Milano nel 2015'', commenta il presidente di Sace, Beniamino Quintieri. ''E l'accordo di oggi - prosegue - ha come obiettivo proprio quello di massimizzare questa occasione, supportando con iniziative concrete le imprese italiane in settori chiave per lo sviluppo di EXPO quali infrastrutture, costruzioni, design, arredamento e servizi''.



In particolare, con questo accordo le imprese italiane interessate potranno accedere a condizioni agevolate ai prodotti e servizi messi a disposizione dal Polo SACE SIMEST: agevolazioni per l'accesso al credito e ai mercati di capitali, coperture assicurative sui crediti commerciali, protezione degli investimenti all'estero, servizi di factoring, informazioni commerciali e recupero dei crediti.



Inaugurato nel 2016, l'ufficio di SACE a Dubai è il punto di riferimento per le imprese italiane attive in Medio Oriente e Nord Africa, con un portafoglio ditransazioni concluse quasi triplicato nei due anni di operatività (da 4,4 a 12 miliardi di euro). Un importo destinato a crescere ulteriormente alla luce dei nuovi progetti allo studio, del valore complessivo di 15 miliardi di dollari, di cui 5 concentrati solo negli Emirati Arabi Uniti (Eau) principalmente nei settori delle infrastrutture, costruzioni e oil & gas.



Primo mercato di destinazione nel Golfo, gli Eau valgono oltre 5 miliardi di euro di export italiano, concentrato soprattutto nei settori macchinari per l'industria e beni di consumo (con ottime performance nel segmento lusso). E le stime di SACE prevedono un ulteriore incremento del nostro export del 5% in media fino al 2020.