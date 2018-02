Camera di Commercio saudita firma accordo con Sace Decio, opportunità di business con Regno migliori di attese

(ANSAmed) - ROMA, 16 FEB - La Camera di Commercio e dell'Industria dell'Arabia Saudita e la società italiana SACE hanno firmato un accordo per la cooperazione nel commercio e negli investimenti. Lo riporta Arab News.



Alessandro Decio, amministratore delegato e direttore generale di SACE, e Ahmed Al Rajhi, direttore del Consiglio della Camera di Commercio saudita, avrebbero firmato il Memorandum of Understanding (MoU) a Riad. "La nostra visita in Arabia Saudita è stata sia produttiva che costruttiva e abbiamo l'impressione che le opportunità di business siano migliori di quanto ci aspettassimo prima di visitare il regno" ha dichiarato Decio. Il commercio bilaterale tra Arabia Saudita ed Italia ha raggiunto gli 8 miliardi di dollari nel 2017 secondo i dati dell'ambasciata italiana a Riad.(ANSA).