A.Saudita: donne possono aprire business senza consenso uomo

ROMA - Le donne in Arabia Saudita possono ora aprire la loro attività economica senza l'autorizzazione di un parente di sesso maschile, un altro passo sulla strada dell'affrancamento dalla 'tutela' maschile. Lo riferisce Al Arabiya.

"Le donne ora possono inaugurare il loro business e trarre benefici dai servizi (governativi) senza dover dimostrare il consenso del guardiano", si legge sul sito del ministero del Commercio e degli Investimenti saudita. Secondo il sistema finora vigente nel regno, alle donne viene richiesto di presentare prova del consenso espresso generalmente da parte del padre, marito o fratello per qualsiasi pratica burocratica, viaggio o per iscriversi a corsi o alle lezioni scolastiche. La decisione serve a facilitare lo sviluppo del settore privato, dove si prevede una forte espansione del lavoro femminile.