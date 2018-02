A Zagabria ultime novità nautica, tanti i cantieri italiani Boat Show con 300 espositori, convegno su nuovo codice marittimo

(ANSAmed) - NAPOLI, 23 FEB - Da Zagabria a Limassol, nel Mediterraneo, l'avvicinars della primavera coincide con la stagione delle fiere dedicate alla nautica da diporto, un settore nuovamente in crescita negli ultimi anni.



In Croazia i fari sono accesi sulla 27ma edizione del Zagreb Boat Show, la fiera di settore più importante del Paese con sei padiglioni dedicati a barche, gommoni, yacht: 300 gli espositori da 23 Paesi, che espongono oltre 200 imbarcazioni.



Sono 30.000 i visitatori attesi, molti dei quali dagli altri Paesi dell'Adriatico e dal Nord Europa. Rispetto allo scorso anno, informano gli organizzatori, c'è un incremento del 10% dello spazio espositivo e dell'8% nel numero di barche esposte. Tra i protagonisti i cantieri croati come Piculjan, Grginic Yachts, Pearl Sea, Bura ships, ma c'è anche tanta Italia a partire dai Cantieri Calabria per arrivare al cantiere MV Marine che da Napoli porta il nuovo gommone da 7 metri MV 25 Grand Turismo, che rece l'innovazione italiana nel design con due divanetti a prua e poppa trasformabili in prendisole.



"E' pensato - spiega Vincenzo Nappo, fondatore della MV Marine - per le esigenze del diportista e per competere su un più ampio mercato, che non è solo quello del Mediterraneo.



Stiamo intensificando - aggiunge - la presenza commerciale in Europa: Francia, Croazia, Grecia, Spagna stanno rispondendo in modo entusiasmante in termini di commesse".



Nel corso della manifestazione ci sarà anche un convegno organizzato dall'Associazione croata delle piccole imprese della cantieristica da diporto e un evento organizzato dal sindacato croato dei lavoratori della nautica sul nuovo codice marittimo che è in preparazione da parte del governo, e da cui il settore si aspetta un forte impulso al turismo nautico. (ANSAmed).