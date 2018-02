Infrastrutture: Rina, partnership con africana Comete A.d.Salerno,"alleanza strategica,rafforziamo presenza in Africa"

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - RINA, la società di certificazione che opera nei settori Energia, Marine, Industry, Trasporti e Infrastrutture, ha siglato attraverso la controllata RINA Consulting una partnership strategica con Comete Engineering, capo gruppo di Comete Group, che opera nel campo dell'ingegneria e della consulenza in Tunisia e in Africa. La conclusione dell'accordo è contestuale all'uscita del fondo Tuninvest Innovations di Africinvest dal capitale di Comete Engineering.



La partnership permetterà a RINA (che conta 170 uffici in 65 Paesi) di estendere il ventaglio dei servizi offerti e di rafforzare la presenza in Medio-Oriente e in Africa. Radhi Meddeb, presidente del Gruppo Comete, ha dichiarato: "Questa alleanza ci permetterà di accedere al bagaglio di competenze di RINA. La nostra presenza in mercati tradizionali sarà rafforzata e potremo esplorare nuove aree e puntare a progetti più complessi".



Ugo Salerno, presidente e a.d. del RINA, ha affermato: "Con questa alleanza rafforziamo la nostra presenza in un'area del pianeta ricca di opportunità. Gli standard e le risorse di Comete sono di alto livello e siamo convinti che la natura complementare delle due società produrrà benefici per entrambe".



Comete Engineering è una società fondata nel 1986 in Tunisia.



Opera nel campo della consulenza ingegneristica in oltre 30 Paesi africani. In trent'anni ha realizzato circa 300 progetti infrastrutturali per un totale di circa 40 miliardi di dollari di investimento. Opera in Tunisia, Algeria, Marocco, Libia, Mauritania, Costa d'Avorio e Cameroon. Africinvest è una delle Private Equity leader in Africa. La sua attività è focalizzata sulle piccole e medie imprese e sulle istituzioni finanziarie. Investe nella creazione di realtà di successo a livello regionale e continentale in Africa. Con circa 1.2 miliardi di euro di asset in gestione, Africinvest ha investito fino ad oggi in oltre 145 società ed è presente in oltre 25 Paesi in Africa ed Europa.