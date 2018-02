Tunisia: entrate in aumento del 22% per export datteri In aumento del 30,6% export datteri biologici

(ANSAmed) - TUNISI, 23 FEB - La Tunisia ha esportato dal primo ottobre 2017 al 21 febbraio 2018, 54.519 tonnellate di datteri per un valore di 331,807 milioni di dinari tunisini, registrando un aumento relativo delle entrate del 22% rispetto alla precedente stagione. Lo ha annunciato il ministero dell'Agricoltura, delle Risorse Idrauliche e della Pesca tunisino in un comunicato precisando che riguardo alle quantità esportate l'aumento è stato del 6%. Particolarmente positiva la performance riguardante i datteri biologici, con 6.876 tonnellate esportate nella presente stagione, contro le 5.263 tonnellate dello scorso anno, con una crescita del 30,6%. "Questa crescita è dovuta all'aumento delle esportazioni verso l'Indonesia, la Spagna, gli Stati Uniti, l'India e il Marocco, che occupa sempre il primo posto tra i paesi importatori di questo prodotto dalla Tunisia, con 11.931 tonnellate, seguito dall'Italia con 5.477 tonnellate, l'Indonesia, la Spagna e la Francia con quantità di datteri intorno alle 4000 tonnellate, precisa il ministero tunisino. La produzione di datteri riveste un'importanza particolare per l'economia tunisina, seconda solo a quella dell'olio d'oliva. I datteri tunisini costituiscono il 25% circa del mercato mondiale e sono esportati in 70 Paesi. (ANSAmed).





