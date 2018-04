Libia: missione imprenditori italiani a Tripoli e Bengasi A maggio, organizzata dalla Camera di Commercio Italo-libica

(ANSAmed) - TUNISI, 5 APR - Dalle infrastrutture alla sanità, alle costruzioni fino all'agricoltura. Sono molte le opportunità che il mercato libico può offrire alle imprese italiane che vogliono espandersi all'estero. A questo scopo la Camera di Commercio Italo-Libica organizza una missione imprenditoriale in Libia, il 2-3 maggio a Tripoli e il 4-5 maggio a Bengasi, nell'ambito di un evento intitolato "Rebuilding Benghazi". "Si tratta della prima missione ufficiale per le nostre imprese in 7 anni", spiega ad ANSA il presidente della Camera Italolibica, Gianfranco Damiano, precisando di "aver maturato la percezione che oggi finalmente si siano create le condizioni necessarie per la stabilizzazione della Libia, da cui consegue la necessità che il Sistema Italia diventi parte integrante, e da subito, dell'importante processo di normalizzazione del Paese". "Per questo motivo - prosegue - riteniamo che ora vi siano le condizioni ottimali per una prima missione imprenditoriale; non solo per riprendere i lavori interrotti nel passato, ma anche per diventare gli artefici più affidabili e indispensabili nella fase di ricostruzione e di ricomposizione della Libia". "Il Sistema Italia ha necessità di essere coeso per offrire, nonostante il tormentato scenario libico, opportunità alla nostra economia e alle esigenze dei libici", spiega ancora Damiano puntualizzando che "gli incontri in Libia saranno propedeutici alla realizzazione di prossime missioni specifiche per settori". "Abbiamo accelerato questo processo in vista dell'imminente inizio del Ramadan, - aggiunge il presidente - in modo da poter ripartire alla fine delle festività del mese sacro per i musulmani, in modo strutturato, su 4 filoni principali: infrastrutture, sanità, costruzioni e agricoltura". "La nostra Camera ha innescato il progetto sulla filiera della pesca, poi avviato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in sinergia con le amministrazioni comunali locali, e prossimamente rimodulerà il progetto globale del settore ittico con la Regione Sicilia", sottolinea il presidente. "La Camera Italolibica è presente da 20 anni nel processo di collaborazione e avvicinamento tra i due Paesi, ha rallentato negli ultimi sette, ma ora le condizioni ottimali stanno lentamente tornando a riaffacciarsi: le aziende italiane devono essere le prime a favorire il processo di stabilizzazione della Libia", conclude Damiano. (ANSAmed).