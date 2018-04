Giordania: progetto economico con Israele-Palestina-Giappone 'Corridoio della pace' per far transitare prodotti palestinesi

(ANSAmed) - AMMAN, 30 APR - Il ministro degli Esteri giapponese, Taro Kono, ha affermato che un progetto avviato dal suo Paese, la Giordania, Israele e i palestinesi è una giusta iniziativa verso lo sviluppo di una economia palestinese sostenibile come parte di una soluzione del conflitto israelo-palestinese con la creazione di due Stati.



Il progetto, denominato 'Corridoio per la pace e la prosperità', si propone di favorire il flusso di prodotti dalla Cisgiordania attraverso la Giordania e preparare le condizioni per la creazione del Parco agro-industriale di Gerico (Jaip) con la partecipazione di 12 aziende. I commenti di Kono fanno seguito a colloqui che ha avuto con il ministro giordano per la Cooperazione internazionale, Emad Najib Fakhouri, il ministro degli Esteri dell'Autorità palestinese Riyad Al Malki e il ministro dell'Economia e Industria israeliano, Eli Cohen.



Il ministro giapponese ha sottolineato che i partecipanti hanno concordato di facilitare il movimento di prodotti palestinesi attraverso il Ponte Re Hussein, di continuare a sostenere il progetto Jaip anche dal punto di vista tecnologico e di sviluppare servizi logistici al Ponte Re Hussein, inclusa la realizzazione di una zona logistica dalla parte giordana.



(ANSAmed).