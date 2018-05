Egitto: si prepara missione imprenditori per giugno La organizza Ismaa, incontro con Confapi a Roma lancia invito

(ANSAmed) - IL CAIRO, 3 MAG - E' in preparazione per "fine giugno" una missione imprenditoriale privata italiana in Egitto.



E' quanto emerge dall'invito a un convegno che si tiene venerdì 4 maggio a Roma e da fonti dell'organizzazione dell'incontro.



Alla "missione multisettoriale" dovrebbero partecipare "circa 30 imprese", ha precisato all'ANSA Maurizio Barnaba, il presidente dell'Ismaa, l'"Istituto Mediterraneo Asia e Africa" che organizza il convegno assieme alla Confederazione Italiana Piccole e Medie Industrie Private (Confapi).



La missione viene organizzata "in cooperazione con il Gafi", l'Authority generale per gli investimenti egiziana, e "l'Egyptian Federation of Investors Association", ha precisato Barnaba.



All'incontro di venerdì mattina alle 09:30 presso la Camera di Commercio di Roma in Piazza di Pietra sono attesi "oltre 100 operatori ed aziende" e vengono presentati "aspetti d'interesse per valutare le varie opportunità offerte dall'Egitto" anche in chiave di delocalizzazione della produzione, ha segnalato ancora il presidente dell'Ismaa.



"Si tratta dell'ennesima iniziativa di Confapi Roma nell'aprire opportunità con l'estero per le aziende italiane", ha sottolineato all'ANSA Marco Tarica, Consigliere per l'internazionalizzazione di Confapi Roma, artefice dell'evento assieme a Ismaa. "Stiamo lavorando per poter organizzare al più presto una missione simile al Cairo", ha aggiunto Tarica.



Il convegno si intitola "Rilancio del partenariato economico e culturale Italia-Egitto: nuove opportunità in Egitto per le Pmi italiane" e si presenta come un'occasione per invitare le imprese a partecipare alla missione organizzata da Ismaa.



