Energia: studio Medreg, cresce interesse per GNL in regione Nuova mappa mercato infrastrutture gas Med fotografa settore

(ANSAmed) - ROMA, 3 MAG - Un mercato sempre più regolamentato e non ancora integrato; una costante richiesta di sicurezza negli approvvigionamenti e un forte interesse al settore del gas naturale liquefatto che si muove, però, a più velocità. E' questa la fotografia scattata dall'ultimo rapporto di Medreg, l'organismo di cui fanno parte gli Enti dell'energia dei Paesi mediterranei, che realizza una panoramica delle infrastrutture del gas nella regione. Basato sui dati forniti da 14 Paesi, la mappa delle infrastrutture stilata da Medreg inserisce al suo interno i punti di interconnessione, i gasdotti transfrontalieri di trasmissione, gli impianti di stoccaggio di gas naturale liquefatto, le strutture in uso e i piani di investimento futuri dei Paesi membri. L'obiettivo, spiega l'organismo, è quello di fornire un quadro non soltanto dell'evoluzione dei mercati del gas naturale, ma anche delle nuove tendenze e delle aspettative dell'intero settore, nonché i punti critici del comparto che impediscono uno sviluppo degli investimenti infrastrutturali. In primis una domanda ancora insufficiente, costi eccessivi per la realizzazione di infrastrutture e entrate incerte. In particolare, l'analisi sottolinea che, a eccezione fatta di Egitto, Giordania e Italia, la maggior parte dei Paesi membri regolamenta l'accesso di terzi ai terminali di gas naturale liquefatto (Gnl) e alle strutture di stoccaggio sia per i punti di entrata che per quelli di uscita e che la maggioranza dei progetti infrastrutturali avviati nell'area Med riguardano soprattutto le unità di stoccaggio e rigassificazione galleggianti (FSRU). E ancora, che la capacità di stoccaggio di Gnl e di risposta ai picchi di domanda di Spagna, Portogallo, Italia e Francia è maggiore rispetto agli altri Paesi, mentre Turchia e Egitto sono i Paesi con minore capacità di rispondere ai picchi. Altro elemento di cui tenere conto, sostiene la ricerca, è il paragone tra la lunghezza dei gasdotti dei membri selezionati dallo studio e i Paesi Ue di riferimento. I consumi annuali per lunghezza di gasdotto differiscono notevolmente. Tra i Paesi in cui i consumi sono maggiori rispetto alla lunghezza del gasdotto ci sono la Giordania, con 8 mcm/km, seguita dal Regno Unito e l'Egitto, che può essere considerato un Paese con un sistema di trasmissione efficiente. (ANSAmed).