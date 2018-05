Imprese: Istanbul Municipality incontra 50 aziende italiane Milano, Sace organizza incontro per favorire crescita su turco

(ANSAmed) - ROMA, 3 MAG - La Istanbul Metropolitan Municipality (Imm) - la maggiore delle trenta municipalità metropolitane e principale centro economico e finanziario della Turchia - ha incontrato oggi nella sede Sace di Milano 50 imprese italiane attive nel settore delle infrastrutture e interessate alle opportunità offerte dall'ampio piano strategico della Imm che prevede 2,75 miliardi di euro di investimenti.



L'incontro di oggi, si legge in una nota, è frutto di un impegno più ampio e incisivo di Sace nei confronti di IMM: un impegno riconducibile a Push Strategy, il programma avviato con il nuovo Piano Industriale attraverso cui SACE fa da apripista all'export italiano in mercati ad alto potenziale.



Nell'ambito di questo programma, SACE ha garantito alla società turca una linea di credito da 100 milioni di euro destinata al finanziamento del suo piano investimenti da 2,75 miliardi di euro, che prevede la realizzazione di opere infrastrutturali nella città di Istanbul (inclusa la costruzione della linea ferroviaria metropolitana Eminoenue-Alibeykoey) e di altri progetti nel settore dello smaltimento rifiuti / waste to energy e del trattamento acque, con l'obiettivo di ''spingere'' l'assegnazione di commesse - in questo e altri progetti - a piccole e medie imprese italiane. (ANSAmed).