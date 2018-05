A.Saudita: al via 'Quality of Life' progetto da 13,3 mld dlr Entro 2020 governo punta a migliorare qualità vita sudditi

(ANSAmed) - ROMA, 4 MAG - Intrattenimento, salute, sport e istruzione. Entro il 2020, l'Arabia Saudita investirà 50 miliardi di riyal (circa 13,33 miliardi di dollari) per la realizzazione del progetto ''Quality of Life'', lanciato nel quadro del processo di modernizzazione del Regno avviato dal principe ereditario Mohammed bin Salman.



''L'iniziativa - ha reso noto nel corso della presentazione che si è tenuta a Riad il presidente della General Entertainment Authority (GEA), Ahmed Al Khatib - porterà alla creazione di circa 300 mila posti di lavoro entro il 2020 e sarà realizzata per il 60 per cento dal governo saudita e il per il restante 40 per cento dal settore privato. Il progetto prevede poi un acquario, tre parchi tematici, musei e nuove sale cinematografiche. Negli ultimi mesi, il regno saudita ha subito molti cambiamenti voluti dal futuro re. Secondo il sito del quotidiano The National, a prendere parte all'evento di presentazione di ''Quality of Life'' c'erano l'ex calciatore francese Thierry Henry, l'attrice americana Katie Holmes e l'attore britannico Idris Elba. (ANSAmed).