Terna:Ferraris,su elettrodotto Tunisia possibile intesa 2018

(ANSAmed) - ROMA, 4 MAG - Per l'interconnessione tra Italia e Tunisia "manca il passaggio tra i governi e la componente del finanziamento europeo". Lo ha spiegato l'amministratore delegato di Terna, Luigi Ferraris, a margine dell'assemblea degli azionisti.



"Noi - ha aggiunto - l'abbiamo messa nel piano di sviluppo e l'Europa l'ha dichiarato tra i progetti di interesse comune".



Alla domanda su quali possano essere i tempi necessari per l'accordo, Ferraris ha detto che "potrebbe anche vedere la luce nel 2018". Più in generale, ha aggiunto, "l'interconnessione con il Nord Africa, una volta che la situazione si sarà normalizzata, sicuramente è interessante e importante".(ANSAmed).