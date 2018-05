Tunisia: export frutta +180% da gennaio a maggio 2018 Esportazioni verso Italia +160%

(ANSAmed) - TUNISI, 04 MAG - Positivi i dati relativi alle quantità di frutta tunisina esportata nei primi 5 mesi dell'anno. Secondo i dati pubblicati dal ministero dell'Agricoltura di Tunisi, l'export di frutta ha registrato un incremento del 180% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un aumento in valore del 97%. Tra il 2 gennaio e il 2 maggio sono state 1342,4 le tonnellate di frutta esportate verso i mercati esteri per un valore di 7706,2 milioni di dinari, contro le 478,7 tonnellate per un valore di 3915,2 mln di dinari dello stesso periodo del 2017.



Questi dati positivi, comunica il ministero di Tunisi, si spiegano con il ritorno del mercato libico, che importa circa il 40% della frutta tunisina esportata, l'aumento delle importazioni verso l'Italia, (+160%) il Qatar (+1070%), e verso nuovi mercati quali quello belga e del Sultanato dell'Oman.



(ANSAmed)