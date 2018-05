Israele: Netanyahu a Cipro per progetto gasdotto verso Ue Incontro con Anastasiades e Tsipras. Sbocco previsto in Italia

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 MAG - Il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, è oggi a Cipro, assieme al ministro per l'energia, Yuval Steinitz, per il summit periodico con i leader di Cipro, Nicos Anastasiades, e di Grecia, Alexis Tsipras, per discutere i progetti di avanzamento del previsto gasdotto fra Israele e l'isola via Grecia fino in Europa, con sbocco nel sud d'Italia.



Un'opera - ha detto il premier alla partenza - di "grande importanza economica per lo stato di Israele se sarà realizzata".



Cipro e Israele hanno un accordo di massima sul giacimento Aphrodite, che si trova in mare a sud delle coste dell'isola, ma ancora devono perfezionare le regole di sfruttamento e il coinvolgimento delle aziende interessate all'estrazione. A poco distanza da Aphrodite si trova il giacimento di gas israeliano Leviathan. L'Italia è interessata al progetto del gasdotto - chiamato EastMed - e che sarebbe "il più lungo del mondo" e la cui realizzazione porterebbe all'utilizzo delle riserve energetiche della parte est del Mediterraneo. (ANSAmed).