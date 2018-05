Pesca: accordo tra Tunisia-Sicilia per sviluppo progetti

(ANSAmed) - TUNISI, 8 MAG - E' stato firmato a Tunisi un accordo di cooperazione tra la Federation Nationale des Metiers dell'Utica (Confindustria tunisina - Unione Tunisina dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato) e il Distretto della Pesca e Crescita Blu. A firmare l'accordo sono stati il Presidente e il vice Presidente dell'Utica, Bechir Zaoui e Nadia Majoul, e il Presidente del Distretto Pesca siciliano, Giovanni Tumbiolo. Lo rende noto un comunicato del Distretto della Pesca e Crescita Blu - Cosvap, precisando che "l'accordo, facendo seguito agli incontri avvenuti nelle Sessioni Plenarie dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo e dell'Osservatorio delle Donne, prevede l'avvio di progetti comuni nel campo della formazione professionale degli addetti alle filiere produttive; attività cooperazione scientifica e produttiva, attraverso il coinvolgimento di enti pubblici e privati italiani e tunisini; la promozione e lo sviluppo di Cluster marittimi, dell'agro-alimentare e dell'artigianato fra piccole e medie imprese, con il supporto di istituzioni scientifiche e Università, secondo i principi della green, blue e bio-economy e dell'economia circolare nell'ambito della "Blue Economic Zone" nel Mediterraneo. Le parti - si legge ancora nel comunicato - si sono altresì impegnate a partecipare a manifestazioni in Italia, in Tunisia e congiuntamente in altri Paesi. L'Utica parteciperà attivamente, con imprese e loro rappresentanti, alla VII edizione, dal 4 al 7 ottobre a Mazara del Vallo, di Blue Sea Land-Expo dei Cluster del Mediterraneo, Africa e Medioriente e la Tunisia sarà main-partner di Blue Sea Land 2018. La necessità che la Tunisia e la Sicilia siano sempre più protagonisti della costruzione del dialogo inter-mediterraneo al fine di valorizzare le eccellenze e rafforzare le comunità locali è stata ribadita nel corso di un incontro al quale hanno partecipato, oltre ai firmatari dell'accordo, l'Ambasciatore d'Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara, il Console onorario della Turchia, Sonia Ellouze, il vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, e Brando Benifei, componente della Commissione Affari Esteri del Parlamento europeo. (ANSAmed).