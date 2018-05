Tlc: gruppo italiano VueTel connetterà Africa agli Usa

ROMA - VueTel sbarca negli Stati Uniti.

L'azienda italiana specializzata in telecomunicazioni internazionali, i cui mercati di riferimento sono rappresentati da Nord Africa e Africa Subsahariana, ha dato vita a VueTel Usa attivando una centrale installata a New York per collegare gli Stati Uniti all'Africa. La sede operativa si trova a Holmdel, in New Jersey, mentre le infrastrutture tecnologiche sono situate a New York.

L'obiettivo è quello di investire oltre 1 milione di euro per ampliare i suoi servizi wholesale voce e dati. Con lo sbarco oltre oceano, si legge in una nota, il focus del gruppo diventa quello di fornire servizi dati e sistemi antifrode, basati su principi di intelligenza artificiale, dedicati alle imprese di grandi dimensioni e alle corporation.

Il gruppo si inserisce in un mercato, come quello statunitense, caratterizzato dalla presenza di grandi player che spesso non hanno un focus direttamente concentrato sull'Africa.

Il continente ha conosciuto un forte incremento della connettività sia fissa che mobile. Secondo i dati dell'Internet World States, gli utenti internet sono passati da circa 4.5 milioni del 2010 a quasi 350 milioni del 2017.

Tra i Paesi africani in cui il gruppo è presente vi sono: Tunisia, dove ha costituito la locale ''VueTelSi'', Egitto, Algeria, Libia, Benin, Togo, Niger, Mali, Ghana, Nigeria, Burkina Faso e Angola.