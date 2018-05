Giordania: re Abdallah inaugura il forum Bers sul Mar Morto

AMMAN - Il re Abdallah di Giordania ha inaugurato oggi il 27/o Forum organizzato dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) che si svolge sulle rive del Mar Morto per discutere di crescita economica, investimenti e protezione ambientale.

I partecipanti al Forum, che ha per tema "Energising Economies', si propongono di analizzare i mezzi per raggiungere gli obiettivi sostenibili di sviluppo fissati per il 2030.

"Lo stimolo delle economie comincia con la crescita del settore privato, la creazione di opportunità e posti di lavoro", ha detto nel suo discorso inaugurale re Abdallah. "La difesa - ha aggiunto - non è il modo ideale di avanzare. La nostra popolazione merita di avere obiettivi ambiziosi e seri sforzi per raggiungerli". Inoltre, "non è più possibile rispondere alle crisi, dobbiamo creare l'ambiente necessario per realizzare la pace". Il presidente della Bers, Suma Chakrabarti, ha reso noto che gli interventi nei Paesi interessati dall'attività della Banca hanno raggiunto il record di 9,7 miliardi di euro nel 2017, con investimenti in 412 progetti.