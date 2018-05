Egitto: Al Gomhuria, sì governo a prospezioni off shore Eni Al largo del Sinai settentrionale per cerca petrolio con Sarwa

(ANSAmed) - IL CAIRO, 10 MAG - Il governo egiziano "ha accettato un accordo sull'inizio di prospezioni petrolifere nel Mediterraneo, davanti alla costa del Sinai settentrionale", sottoscritto da Eni e dalla compagnia egiziana Sarwa. Lo scrive il quotidiano Al Gomhuria sintetizzando dichiarazioni fatte dal ministro del Petrolio egiziano Tarek El Molla di una riunione del Consiglio dei ministri.



"L'accordo passerà (al vaglio) della Camera dei deputati", ha aggiunto il ministro. L'intesa prevede prospezioni della durata di "sei anni in due tappe" e "l'impegno a spendere 105 di dollari incluso la perforazione di un giacimento in una prima fase", ricorda fra l'altro il giornale aggiungendo che il ministro "ha sottolineato la possibilità della scoperta di petrolio in questa zona". (ANSAmed).