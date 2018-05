Tunisia: apre a Biserta acciaieria Sideralba, ex gruppo Ilva

TUNISI - E' stato inaugurato a Biserta in Tunisia l'impianto di 100.000 metri quadrati di Sideralba Maghreb per la realizzazione di acciaio di elevata qualità.



Sideralba Maghreb, del Gruppo Rapullino, ha firmato nel novembre scorso, dopo l'aggiudicazione di un bando di gara internazionale, il contratto di acquisizione delle società in Tunisia, Tunisacier s.a. e Ilva Maghreb s.a., già appartenenti al Gruppo Ilva.



In tanti hanno accolto l'invito a condividere il riavvio degli impianti, acquisiti nel 2017 dal Gruppo Rapullino, che rappresenta per la Tunisia il più importante investimento straniero degli ultimi anni. In primis Tommaso e Luigi Rapullino, il ministro tunisino dell'Industria, Slim Feriani, il governatore di Biserta Mohamed Gouider, l'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara, oltre ad una nutrita schiera di ospiti.



Contestualmente all'ammodernamento del sito produttivo, Sideralba Maghreb ha ripreso anche l'attività portuale dalla banchina annessa allo stabilimento: da qui si appresta a breve ad aprire nuove rotte commerciali verso l'Europa, i Paesi Arabi e il continente americano per potenziare il processo di crescita internazionale.



"Da questo momento Biserta diventa la base strategica da cui far partire navi verso tutto il mondo con le 300.000 tonnellate di coil prodotti in Tunisia e che si vanno ad aggiungere all'offerta di tubolari, profili e ai grigliati già prodotti dagli stabilimenti italiani del Gruppo napoletano", si legge in un comunicato stampa del Gruppo napoletano.



Questo investimento consentirà all'azienda italiana di impiegare 350 persone locali che saranno guidate dal management italiano, da qualche mese trasferitosi in Tunisia. La Direzione dell'azienda è consapevole del valore sociale determinato dal riavvio di una delle più importanti industrie siderurgiche tunisine e si aspetta di instaurare una fattiva e costruttiva collaborazione con il mondo politico a sostegno dell'attività imprenditoriale e del suo sviluppo.



Grande soddisfazione ha espresso l'ambasciatore Fanara: "L'investimento della famiglia Rapullino deve essere seguito da altre aziende italiane. La Tunisia è una Nazione che sta vivendo una trasformazione culturale "coraggiosa" e questo coraggio va premiato". "Sideralba Maghreb e la produzione di Biserta rappresentano per noi una tappa importante. Oggi, presentando alle Autorità tunisine ed al mondo la nostra produzione, diamo dimostrazione del nostro valore e della qualità del nostro lavoro", ha detto in ultimo Luigi Rapullino.



"Il Gruppo è composto da 600 donne e uomini che quotidianamente contribuiscono con professionalità e passione al successo, e che hanno plasmato questo traguardo. Da qui e a partire da adesso, salpano navi verso tutto il mondo con i nostri coils che si uniscono ai nostri tubolari, ai profili ed ai grigliati" ha concluso Rapullino. (ANSAmed).