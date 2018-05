Comitato Italia-Israele approva progetti per 3,5 mln euro 8 accademici,6 industriali. Rinnovato anche Premio R. Montalcini

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 MAG - Otto progetti accademici e sei industriali saranno cofinanziati da Italia e Israele per un valore di 3,5 milioni di euro. Lo ha concordato il Comitato congiunto tra i due Paesi, riunitosi in questi giorni a Tel Aviv e previsto dal Trattato bilaterale sulla cooperazione industriale, tecnologica e scientifica.



I settori accademici sono quelli della biologia marina, della agricoltura marina e sulle applicazioni della fisica dei sistemi complessi. Riguardo invece alla cooperazione industriale - ha spiegato l'Ambasciata italiana in Israele -, il Comitato ha riconosciuto "l'alta qualità dei progetti presentati sottolineando il crescente interesse nei differenti campi come i processi innovativi di produzione, lo sviluppo di nuovi farmaci e trasporti".



Le parti hanno anche concordato di proseguire nell'organizzare " workshop, seminari e latri eventi importanti per approfondire la cooperazione tra compagnie italiane e israeliane, università e centri di ricerca. E' stato anche deciso di rinnovare il Premio Rita Levi Montalcini, finalizzato a riconoscere "importanti scienziati israeliani e italiani".