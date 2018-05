Slovenia: trimestrale positiva per Triglav, +5% utile netto Confermati obiettivi di crescita per il 2018

(ANSAmed) – LUBIANA, 16 MAG – Triglav, il principale gruppo assicurativo e finanziario della regione, ha registrato una crescita del 5% dell'utile netto nel primo trimestre di quest'anno, pari a 23,3 milioni di euro. L'aumento del fatturato è avvenuto in modo uniforme sia in Slovenia (+4%) che all'estero (+6%).



Come ha riferito alla stampa il presidente del consiglio di amministrazione, Andrej Slapar, il gruppo è ben capitalizzato e le attese per il 2018 sono di un'ulteriore crescita del fatturato di un miliardo di euro registrato nel 2017. Il gruppo ha anche confermato i suoi orientamenti strategici per il 2018, con obiettivi di crescita in Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Croazia, dove è entrato nel mercato della previdenza con l'acquisto di una quota di maggioranza della compagnia di assicurazione pensionistica. (ANSAmed)