Balcani: Serbia con uno dei salari medi più bassi, 422 euro Il piu' alto in Slovenia con 1.077 euro memsili

(ANSAmed) - BELGRADO, 22 MAG - La Serbia ha uno dei salari medi più bassi tra i Paesi della regione balcanica. Stando ai dati diffusi dal centro di ricerche Demostat, la paga mensile netta in Serbia è di 422 euro, solo in Macedonia e Albania è più bassa, rispettivamente di 376 e 378 euro. Per quanto riguarda gli altri paesi della regione, poco sopra la Serbia si posiziona la Bosnia-Erzegovina con un salario mensile netto di 440 euro, seguono Bulgaria con 457 euro, Montenegro con 512 euro, Romania con 535 euro, Ungheria con 703, Croazia con 832, Slovenia con 1.077 euro. (ANSAmed)