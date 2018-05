Balcani: infrastrutture, da Bei 8 mld in ultimi dieci anni Negre, da gennaio nuovi contratti per oltre 540 milioni euro

(ANSAmed) - BELGRADO, 29 MAG - La Banca europea degli investimenti (Bei) e' impegnata da tanti anni a sostenere lo sviluppo delle infrastrutture nei Balcani, e ha investito quasi 8 miliardi di euro negli ultimi dieci anni. Lo ha detto ai giornalisti oggi a Belgrado Dubravka Negre, responsabile dell'Ufficio di rappresentanza regionale della Bei per i Balcani occidentali, con sede nella capitale serba. Negre ha partecipato alla conferenza 'Building Togheter: Serbia, Italy and Montenegro', organizzata dall'ICE in collaborazione con ANCE, OICE e l'Ambasciata d'Italia a Belgrado. Un incontro con la presenza di 50 aziende italiane attive nel settore delle infrastrutture, giunte a Belgrado con l'obiettivo di esaminare nuove opportunita' di investimento in Serbia e Montenegro. "Solo nel 2018 abbiamo firmato nuovi contratti per un valore di oltre 540 milioni. Finanzieremo nuovi progetti per ferrovie e autostrade nella regione ma non solo", ha aggiunto Negre, sottolineando come la Bei sia impegnata a sostenere lo sviluppo di ospedali, scuole e infrastrutture nel settore della difesa ambientale. "Vogliamo al tempo stesso consolidare la resilienza di questi Paesi difronte alla crisi migratoria, le loro capacita' di attrazione per il mercato, generando posti di lavoro non solo per le grandi opere ma anche con un orizzonte piu' ampio, per esempio aiutando le banche locali che a loro volta sostengono le piccole e medie imprese (Pmi), fondamentali in queste economie", ha affermato la rappresentante della Bei.(ANSAmed)