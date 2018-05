Kosovo: da Bei 80 milioni euro per costruzione autostrada Incontro a Lussemburgo ministro finanze Hamza con Scannapieco

(ANSAmed) - BELGRADO, 30 MAG - La Banca europea degli investimenti (Bei) ha accordato al Kosovo un credito di 80 milioni di euro per la costruzione di un tratto autostradale fra Peja e Kijeve. La firma del documento d'intesa e' avvenuta nel corso di un incontro che il vicepresidente della Bei Dario Scannapieco, responsabile per i Balcani occidentali, ha avuto oggi nella sede dell'Istituto a Lussemburgo con il ministro delle finanze del Kosovo Bedri Hamza. "Siamo estremamente soddisfatti per la firma del nostro maggiore prestito concesso finora al Kosovo. Tale investimento avra' un impatto importante sulla crescita economica del Kosovo, favorendo ulteriormente la sua integrazione con il resto dei Balcani occidentali, e il suo avvicinamento all'Europa", ha detto Scannapieco - stando a un comunicato della Bei. "Tale accordo, ha aggiunto, e' la prova dell'impegno della Bei a sostegno del miglioramento della rete infrastrutturale nella regione". (ANSAmed)