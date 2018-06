Giordania: la disoccupazione è al 18,4% nel primo trimestre Quasi invariata rispetto allo stesso periodo del 2017

(ANSAmed) - AMMAN, 4 GIU - E' stato del 18,4% il tasso di disoccupazione in Giordania nel primo trimestre del 2018, mentre l'economia fatica a creare nuovi posti di lavoro a causa della mancanza di investimenti stranieri. I dati resi noti oggi dal Dipartimento di statistica mostrano che il livello è rimasto pressoché invariato rispetto allo stesso periodo del 2017, con un lievissimo calo pari allo 0,2%. Tra gli uomini la disoccupazione è al 16%, tra le donne al 27,8%. Tra i laureati il tasso è del 24,1%.



L'economia giordana negli ultimi anni è stata colpita da un esodo degli investitori e una parziale chiusura dei mercati per i beni prodotti nel Paese. In particolare il settore industriale ha sofferto per la migrazione di molte imprese verso l'Egitto e altri Paesi che offrono incentivi fiscali e migliori sbocchi sui mercati.(ANSAmed).