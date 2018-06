Imprese: Istituto Diplomatico cresce per promuovere scambi A Roma nuova sede,obiettivo stringere alleanze per creare ponti

(ANSAmed) - ROMA, 4 GIU - Dal Mediterraneo ai Balcani, dall'Europa all'Africa fino all'Asia per innovare, internazionalizzare e cooperare. Sono questi alcuni degli obiettivi dell'Istituto Diplomatico Internazionale che ieri ha aperto gli uffici di Palazzo Orsini a diplomatici e imprenditori per rilanciare la collaborazione tra aree geopolitiche e dare supporto all'internazionalizzazione delle imprese italiane.



L'occasione dell'incontro è stata l'inaugurazione della nuova sede romana dell'Istituto, che insieme ai governi di Spagna, Romania, Kosovo, Albania, Svizzera, Malta, Corea del Sud e Cina, porterà avanti il consolidamento di alleanze strategiche e di partnership per promuovere in ambito diplomatico, economico, religioso, sociale e umanitario gli scambi culturali e economici tra i vari Paesi.



Negli anni l'ente si è accreditato presso le istituzioni europee e italiane anche per scopi umanitari. (ANSAmed).