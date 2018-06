Porti ed economia blu a vertice mediterraneo di logistica Il MedaLogistics oggi e domani alla Fiera di Barcellona

(ANSAmed) - MADRID, 5 GIU - Il ruolo dei trasporti nell'economia dei Paesi mediterranei e a scala mondiale, i porti, la logistica 4.0 e l'economia blu sono al centro del XVI vertice mediterraneo di logistica e Trasporti (MedaLogistics 2018), in corso oggi e domani alla Fiera di Barcellona. L'evento annuale, organizzato dal Consorzio della Zona Franca di Barcellona e dall'Associazione di Camere di commercio e industria del Mediterraneo (Ascame), si svolge nell'ambito del Salone internazionale della logistica e la Manutenzione. Un focus particolare sarà posto sull'economia blu, che riconosce l'importanza dei mari e degli oceani come motore dell'economia, e la cosiddetta logistica 4.0 o di ultima generazione, informano fonti dell'organizzazione. La regione del Mediterraneo ha oltre 450 porti e terminal, rappresenta il 30% del commercio marittimo mondiale per volume ed è la seconda principale destinazione a livello globale per turismo di crociere. Rappresentanti di organizzazioni, associazioni internazionali e regionali, imprenditori ed esperti di logistica partecipano alla "grande piattaforma di presentazione del settore logistico e del trasporto marittimo, che - indicano le fonti - nelle 15 precedenti edizioni ha riunito oltre 14.000 partecipanti e ha favorito migliaia di contatti commerciali e di business". (ANSAmed).