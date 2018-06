Fca: Serbia, piu' di 1,4 mld euro investiti a Kragujevac Direttore Leonardi, avanti con industrializzazione

(ANSAmed) - BELGRADO, 6 GIU - La Fiat ha investito finora piu' di 1,4 miliardi di euro nello stabilimento di Kragujevac, Serbia centrale, dove si produce il modello 500L. Lo ha detto il direttore della fabbrica, Alessio Leonardi, che ha sottolineato l'importanza per la Serbia di proseguire nell'opera di industrializzazione per raggiungere livelli piu' alti di crescita e di modernizzazione. Parlando oggi a una conferenza su 'Industria 4.0', Leonardi ha affermato che lo stabilimento di Kragujevac e' uno dei piu' moderni e automatizzati in assoluto del gruppo Fca. Un alto grado di competivita' e di livello tecnologico sono fattori fondamentali per progredire in campo industriale, ha osservato.



In base all'accordo tra Fiat e Belgrado del 2008, Fiat possiede il 67% dell'impianto di Kragujevac, il governo serbo il restante 33%.(ANSAmed)