Marocco: 70 mila auto vendute nei primi 5 mesi del 2018 Aumento 11% rispetto a 2017, Fiat nella top ten delle preferite

(ANSAmed) - RABAT, 6 GIU - Più di 70 mila automobili nuove vendute in Marocco, nei primi cinque mesi dell'anno. Il comparto, con una crescita dell'11% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ha visto anche un aumento delle immatricolazioni pari a 15.570, il che porta gli acquisti a un totale di oltre 76 mila unità. Nel settore delle utilitarie, a fine maggio, la somma supera le 5mila vetture vendute. Le cifre sono dell'Associazione degli importatori di automobili. Le preferenze dei marocchini, per il settore del lusso si indirizzano verso le Mercedes (1.340), le BMW (1.306) e le Audi (1.149). Nella classifica delle automobili più vendute la Fiat è al settimo posto con 3.484 auto vendute, tra utilitarie e berline. In cima alla lista: Dacia (21.379), Renault (10.728) e Volkswagen (5.192). (ANSAmed).