Arabia Saudita: BM rivede al rialzo crescita, 1,8% in 2018 Studio, in 2018 zona Mena crescerà del 3%, l'Egitto del 5%

(ANSAmed) - ROMA, 8 GIU - La Banca Mondiale rivede al rialzo le prospettive di crescita dell'economia saudita per l'anno in corso all'1,8%. A dirlo è l'ultimo rapporto dell'Istituto finanziario internazionale, secondo il quale questo rafforzamento proseguirà anche nel 2019 (2,1%) e il per il 2020 (2,3%). Lo scorso mese di gennaio, ricorda il sito di Al Arabiya, le proiezioni della Banca Mondiale sulla crescita economica del Regno si erano fermate all'1,2%. Il rapporto di giugno mette poi in evidenza le prospettive di crescita per la regione Mena (Medio Oriente e Nord Africa). Nel 2018 le previsioni parlano infatti di un +3% per il 2018 e di un 3,3% per il 2019. Un miglioramento dovuto al recupero delle economie dei Paesi esportatori di petrolio colpiti dal crollo dei prezzi del greggio. In particolare, sostiene la Banca Mondiale, i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo cresceranno del 2,1% nel 2018 e del 2,7% nel 2019, soprattutto grazie all'aumento degli investimenti fissi. Infine, il rapporto fissa le previsioni di crescita dell'economia egiziana al 5% per l'anno fiscale 2017-2018 (1 luglio 2017 - 30 giugno 2018) e del 5,5% per l'anno fiscale successivo. (ANSAmed).