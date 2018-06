Tunisia: da Banca mondiale prestiti per agricoltura e scuole

(ANSAmed) - TUNISI, 8 GIU - La Banca mondiale ha concesso alla Tunisia un finanziamento di 81,2 milioni di euro per la promozione della qualità dell'insegnamento nelle scuole elementari e dell'accesso agli asili nelle regioni sfavorite del Paese ed un altro da 140 milioni di dollari per la realizzazione di un progetto di rafforzamento dei sistemi di irrigazione dei campi nei governatorati di Beja, Biserta, Jendouba, Nabeul, Sfax e Siliana. Il primo finanziamento sarà rimborsabile su 26 annni, dei quali 6 di grazia ad un tasso di interesse dello 0,7%. Il secondo dovrà essere restituito entro 28 anni, con un periodo di grazia di 6 e ad un tasso di interesse dello 0,7%. I due accordi di prestito sono stati firmati a Tunisi dal ministro dello Sviluppo, degli Investimenti e della Cooperazione internazionale, Zied Laâdhari e dal rappresentante della Banca mondiale in Tunisia, Tony Verheijen, alla presenza dei ministri dell'Educazione, Hatem Ben Salem e dell'Agricoltura, Samir Taieb. (ANSAmed).