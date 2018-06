Sempre più donne saudite nell'industria, 7.500 nel 2017

ROMA - Sono sempre più numerose le donne saudite che scelgono di lavorare nel settore industriale.

Secondo l'ultimo rapporto stilato dall'Autorità saudita per le zone industriali e le zone tecnologiche, nel 2017 il numero di lavoratrici è salito a 7.500 dislocate in 154 aree industriali del Paese. I comparti che contano il maggior numero di occupate, rileva la ricerca, sono quello alimentare - che copre il 55% delle occupate, ovvero 4.126 presenze - seguito da quello farmaceutico (692 lavoratrici, il 9%) e chimico (531 lavoratrici, il 7%). L'Autorità, ricorda The Saudi Gazette, ha lanciato un piano per istituire industrie esclusivamente femminili e creare così maggiori opportunità di lavoro per le donne saudite, una mossa in linea con gli obiettivi della Vision 2030.

Nel 2014 il numero di lavoratrici nel settore industriale erano 5.480. Nel corso del tempo, conclude il rapporto, il settore ha attratto un buon numero di donne imprenditrici e investitori.