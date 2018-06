Italia-Tunisia:Camera Euromediterranea lavora a cooperazione Business opportunity a Roma il 28 e 29 giugno

(ANSAmed) - TUNISI, 12 GIU - Promuovere il rafforzamento delle relazioni nell'ambito della cooperazione euromediterranea tra la Repubblica tunisina e italiana. Questo l'obiettivo della visita a Tunisi di una delegazione della Camera Euromediterranea per l'Industria e l'Impresa, guidata dal presidente Badreddine Toukabri, e composta dal segretario generale Emanuele Caruso, i consiglieri Fabio Armando Leuzzi, Michele Carratta, Paolo Pascarella e Luca Novembre. Lo rende noto la stessa Camera Euromediterranea, patrocinata dall'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, precisando che lo scopo degli incontri a Tunisi è "l'organizzazione di un tavolo tecnico tra gli enti promotori delle opportunità sul territorio tunisino e la nuova compagine del governo italiano". La Camera Euromediterranea per l'Industria e l'Impresa - si legge nel comunicato - ha già ottenuto la disponibilità dell'Api (Agenzia di promozione degli investimenti tunisina) e dell'Agenzia di promozione della Zona Franca di Zarzis, e altri, a partecipare all'evento "Business opportunity" che si terrà a Roma il 28 e 29 giugno prossimi.



Perla Camera Euromediterranea la visita in Tunisia è significativa per il fatto che il Paese nordafricano rimane fondamentale per l'Italia nella lotta al fenomeno dell'immigrazione clandestina cosi' come l'Italia è interessata ad investire in Tunisia in progetti a favore dei giovani delle regioni sfavorite. (ANSAmed)