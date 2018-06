Tunisia: niente tasse aggiuntive imprese in finanziaria 2019 Premier, fiscalità volta a rafforzare investimento e impiego

(ANSAmed) - TUNISI, 14 GIU - Niente nuove tasse per le imprese nella legge finanziaria 2019. Lo ha annunciato il premier tunisino Youssef Chahed in occasione di una conferenza sul lavoro giovanile presso la Città della Cultura di Tunisi.



Chahed ha precisato che il governo vuole orientarsi verso un sistema fiscale che possa stimolare le imprese ad investire in Tunisia, a creare maggiori posti di lavoro per i giovani e migliorare le esportazioni. Il miglioramento del clima generale ha contribuito a promuovere le esportazioni in numerosi altri settori, come quello turistico le cui entrate sono migliorate del 38% nei primi tre mesi del 2018, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (ANSAmed).