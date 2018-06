Turchia: Erdogan rilancia, abbasseremo i tassi d'interessi 'Mi dicono di non parlarne prima del voto, ma dico la verità'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 20 GIU - "Se vogliamo rafforzare gli investimenti, dobbiamo farlo attraverso bassi tassi di interesse". Lo ha ribadito il presidente Recep Tayyip Erdogan, durante un comizio elettorale in vista del voto presidenziale e parlamentare anticipato di domenica prossima in Turchia.



La Banca centrale "ha alzato i tassi di tre punti, poi di un altro punto e mezzo. Mi dicono che non dovrei parlare di questo prima delle elezioni. Perché no? I devo dire la verità, così possiamo raggiungere la verità", ha detto Erdogan, che da anni conduce una campagna contro quelle che definisce le "lobby dei tassi d'interesse".



Il mese scorso, la lira turca era crollata dopo una sua intervista a Bloomberg durante una visita a Londra, in cui aveva promesso un maggiore controllo sulla Banca centrale di Ankara in caso di vittoria con il nuovo sistema presidenziale.(ANSAmed).