Tunisia: ministro, Autorità energia entro fine anno Veglierà su regole e accompagnerà sviluppo settore

(ANSAmed) - TUNISI, 21 GIU - La Tunisia si doterà di un'autorità di regolazione per l'energia elettrica entro la fine del 2018. Lo ha annunciato il ministro tunisino dell'Energia, delle Miniere e delle Rinnovabili, Khaled Kaddour, in occasione di una conferenza a Gammarth sulla strategia energetica tunisina. La creazione di questa Autorità indipendente e' una delle raccomandazioni della Banca mondiale nei confronti dei Paesi del Maghreb e figura tra i punti principali della strategia nazionale della transizione energetica tunisina tra i cui obiettivi principali vi e' l'aumento della quota delle energie rinnovabili al 30% del totale della produzione elettrica entro il 2030. L'Autorità veglierà sull'applicazione delle regole e sosterrà lo sviluppo del settore preparando il terreno ai progetti di interscambio e interconnessione con i paesi vicini, come il progetto italo-tunisino del cavo sottomarino tra Sicilia e Tunisia 'Elmed'. (ANSAmed)