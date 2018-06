Trasporti: Emirates a corto di piloti. Entra in gioco Etihad

ROMA - Per far fronte alla carenza di piloti della Emirates di Dubai, la Etihad Airways, sua diretta concorrente di Abu Dhabi, scende in campo e annuncia un prestito della durata massima di due anni dei suoi piloti. Secondo quanto riferiscono i media locali, Etihad Airways avrebbe già comunicato ai suoi piloti la possibilità di unirsi temporaneamente alla Emirates. Da sempre rivali - la Emirates, fondata dall'emiro di Dubai nel 1985, e Etihad Airways, nata su impulso dell'emiro di Abu Dhabi nel 2003 - i due vettori scelgono così di volere cooperare in un momento che risulta difficile per entrambi. Lo scorso aprile, infatti, l'amministratore delegato di Emirates, Tim Clark, aveva ammesso che la compagnia aerea era ''un po' a corto di piloti'' e che ciò avrebbe potuto influenzare le rotte. La settimana scorsa, invece, Etihad ha fatto sapere di avere registrato perdite per 1,52 miliardi di dollari nell'ultimo anno fiscale. Entrambe le compagnie aeree di proprietà del governo degli Emirati Arabi Uniti, si contendono il mercato delle tratte a lungo raggio. Entrambe sono state colpite dal divieto di ingresso negli Stati Uniti innalzato dall'Amministrazione Usa nei confronti di cittadini provenienti da sei Paesi musulmani.