Italia-Serbia: domani Forum economico a Trieste per FVG Focus su opportunita' di investimento nel Paese balcanico

(ANSAmed) - BELGRADO, 26 GIU - Le prospettive di rafforzamento della collaborazione economica e commerciale e le opportunita' di investimenti in Serbia per le aziende del Friuli Venezia Giulia saranno al centro di un Forum economico in programma domani a Trieste su iniziativa della Camera di commercio serba e della Regione FVG. Come ha detto oggi il presidente della Camera di commercio Marko Cadez, si tratta della prima di una serie di manifestazioni analoghe che entro la fine dell'anno verranno organizzate anche in altre regioni italiane. L'obiettivo e' illustrare le opportunita' di investimento in Serbia e il potenziale del suo export. Al Forum di domani, secondo la Camera di commercio serba, e' prevista la partecipazione di un centinaio di imprese e istituzioni finanziarie del FVG. (ANSAmed)