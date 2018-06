Marocco: Magneti Marelli apre secondo impianto L'annuncio via Facebook del ministro dell'industria

(ANSAmed) - RABAT, 26 GIU - Magneti Marelli avvia a Tangeri i lavori di costruzione della fabbrica che produrrà ammortizzatori nel distretto automobilistico della città. E si prepara ad aprire un secondo impianto. La stretta di mano tra il direttore generale dell'azienda italiana Pietro Gorlier e il ministro dell'industria del Marocco è l'occasione per annunciare anche il secondo insediamento per una fabbrica di sistemi di illuminazione, pedali e sistemi di guida. È lo stesso ministro Moulay Hafid Alamy a darne l'annuncio attraverso la sua pagina Facebook. Si tratta di un investimento di 312 milioni di dirham (3 milioni di euro circa) e creerà 200 nuovi posti di lavoro. Era settembre 2017 quando Magneti Marelli aveva firmato l'accordo per la fabbrica di Tangeri, specializzata in ammortizzatori. L'investimento, in questo caso, è di 405 milioni di dirham (circa 4 milioni) per 500 posti di lavoro circa. Con le sue 86 unità produttive e 12 centri di ricerca e sviluppo, Magneti Marelli è presente in 19 paesi e rappresenta uno dei principali fornitori per l'industria automobilistica europea, statunitense e asiatica. (ANSAmed).