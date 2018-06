Tunisia:Utica,da sponda Nord vogliamo investimenti non aiuti Confindustria Tunisia,chi ha destabilizzato area trovi soluzione

(ANSAmed) - TUNISI, 28 GIU - ''Non vogliamo aiuti. Vogliamo investimenti. Ogni anni la mancata integrazione dell'area Med costa alcuni punti percentuali in termini di crescita''. Oggi la Tunisia ha rialzato la testa, ma la strada è ancora lunga. A parlare è il presidente dell'Unione tunisina delle Industrie, del Commercio e dell'Artigianato (Utica), Samir Majoul, a margine della presentazione di EBSOMed, il nuovo progetto dell'Unione europea destinato al rafforzamento del settore privato dell'area mediterranea.



Con una crescita del 2,5% nel primo trimestre di quest'anno che dovrebbe salire al 3%, ricorda, l'economia tunisina è in ripresa ma certo, ammette Majoul, ''la situazione per il Paese resta difficile''. Non soltanto per le condizioni interne, ma anche regionali. La ricostruzione della Libia resta infatti strategica. ''Noi abbiamo subito la sua destabilizzazione'', sottolinea Majoul, che nelle scorse settimane è stato ricevuto a Tripoli dal premier Serraj. Ora, però, ''chi l'ha destabilizzata deve trovare una soluzione che sia accettabile''. ''L'interscambio con l'Italia - che è oggi primo partner commerciale della Tunisia - è buono. Le nostre economie sono complementari'', dice Majoul. Come il Marocco la Tunisia punta a diventare un hub per l'interscambio con il resto del continente africano. ''La Tunisia - conclude - è la porta dell'Africa e del Maghreb''.(ANSAmed).