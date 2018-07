Med: Confindustria punta a mettere insieme le due sponde Lettieri, a febbraio 2019 incontro destinato a rafforzare pmi

(ANSAmed) - TUNISI, 2 LUG - "Come vicepresidente di Businessmed il mio obiettivo è quello di rafforzare il dialogo tra le due sponde del Mediterraneo. Ed è per questo che a febbraio 2019 Confindustria ospiterà a Milano un evento per mettere a contatto il tessuto imprenditoriale dell'intera area".



Lo ha detto il neo vicepresidente di Businessmed, l'Unione delle Confindustrie del Mediterraneo, Giovanni Lettieri. "L'obiettivo - spiega Lettieri a margine della presentazione di EBSOMed, il nuovo progetto dell'Unione europea destinato al rafforzamento del settore privato dell'area Med - è quello di promuovere nuovi progetti per le nostre piccole e medie imprese".



Servono, prosegue, progetti industriali concreti nei Paesi della sponda Sud. ''Solo cosi' sarà possibile creare posti di lavoro e sviluppo sostenibile in grado di frenare il terribile fenomeno delle migrazioni''. In Italia, ricorda, ''il costo per l'accoglienza negli ultimi anni si è aggirato attorno ai 3 e i 5 miliardi di euro. Somme che potrebbero essere invece investite nella regione del Nord Africa e Medio Oriente''.



L'azione di Businessmed - che conta una presidenza della sponda Sud (oggi affidata alla CGEA algerina, la Confédération générale des entreprises algériennes), e due vicepresidenti: uno del Nord (Confindustria) e una del Sud (Camera dell'Industria giordana) - è anche quella di ''cercare di indirizzare la nuova politica della Commissione Ue agli investimenti del territorio alle aziende''. ''Anziché continuare a spendere soldi con interventi a pioggia - conclude Lettieri - la sponda Nord deve intercettare progetti industriali seri in questi Paesi''. ''I rifugiati e i migranti non rappresentano un problema soltanto per l'Europa, ma anche per il Sud'', gli fa eco il segretario generale di Businessmed, Jihan Boutiba. ''Se il Nord attraverso tutti i fondi della Comunità europea disponibili creasse infrastrutture e posti di lavoro al Sud il problema migratorio decadrebbe''. (ANSAmed).