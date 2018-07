Tunisia: Moody's prevede crescita del 3% nel 2019

(ANSAmed) - TUNISI, 3 LUG - L'agenzia internazionale di valutazione Moody's prevede per la Tunisia una crescita del 2,8% nel 2018 e del 3% nel 2019. Lo si legge nel suo ultimo rapporto 'Government of Tunisia - B2 Stable, Annual credit analysis', che prevede per la Tunisia anche un aumento del debito pubblico al 73% per l'anno prossimo. Il rapporto debito/prodotto interno lordo della Tunisia raggiungerà il 72% del Pil nel 2018 e il 73% nel 2019, caratterizzato da un costante deprezzamento della valuta, persistenti deficit primari e un crescente aumento del carico degli interessi, secondo quanto illustrato nel rapporto.



