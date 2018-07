Tunisia: Fao lancia progetto cooperazione in olivicoltura Per una maggiore sostenibilità del settore

(ANSAmed) - TUNISI, 06 LUG - Rafforzare la cooperazione con la Tunisia nel settore della coltivazione degli ulivi e sviluppare una strategia a lungo termine, basata sui benefici del mercato dell'olio d'oliva e dei suoi derivati, da un lato, e sui benefici degli oliveti ad alta produttività e il loro adattamento ai periodi di siccità dovuti ai cambiamenti climatici e alla scarsità di risorse idriche, questi gli obietti vi del nuovo progetto di cooperazione tecnica presentato a Tunisi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e la Tunisia è stato lanciato giovedì a Tunisi per un valore di 300.000 dollari Il progetto mira anche alla messa in atto di una strategia di sviluppo del settore entro il 2030, che tenga conto dell'intera catena di produzione fino alla commercializzazione del prodotto e contribuirà all'obiettivo 2 dello sviluppo sostenibile che mira a garantire la sicurezza alimentare, migliorare la sicurezza alimentare e promuovere l'agricoltura sostenibile, in particolare aumentando la produzione e l'alimentazione attraverso la qualità dell'olio d'oliva. Questo progetto dovrà attuare le raccomandazioni dello studio della catena del valore preparato dalla Fao e dalla Bers nel 2015, il che evidenzia gli sforzi necessari per consentire alla Tunisia di rispondere meglio alla domanda del mercato e a migliorare lo stoccaggio dell'olio d'oliva per la sostenibilità del settore. L'obiettivo è quello di facilitare lo scambio di informazioni al fine di creare una nuova strategia e una tabella di marcia comune per il settore. Il ministro tunisino dell'Agricoltura, delle risorse idriche e della pesca, Samir Taieb, ha sottolineato in tale occasione che il suo dipartimento sta lavorando per aumentare il tasso di esportazione di olio biologico e olio confezionato al fine di migliorare le prestazioni del settore olivicolo e ortofrutticolo e in generale la qualità dell'olio di oliva tunisino. Secondo il ministro, la conservazione del ruolo economico e sociale del settore olivicolo dipende dall'impulso per gli investimenti in questa attività, dalla modernizzazione dei mezzi di produzione e dall'apertura di mezzi di produzione e tecniche di marketing. La prossima fase richiede lo sviluppo di una strategia chiara in questo settore basata sulla comprensione di entrambi i fattori esterni (relativi alla liberalizzazione dell'economia mondiale, alla possibilità di istituire zone di libero scambio, politiche commerciali internazionali), e fattori (in termini di sistemi di produzione e politiche agricole adottate in Tunisia). Secondo Taieb, in Tunisia esistono 1.700 frantoi, oltre a un gran numero di unità di stoccaggio, confezionamento e commercializzazione dell'olio d'oliva. L'area riservata agli oliveti nel Paese ammonta a circa 1,9 milioni di ettari (quasi un terzo dei terreni agricoli coltivati), di cui 95.000 ettari irrigati. 88 milioni gli ulivi censiti, con una varietà di metodi di coltivazione, densità e tipi, che differiscono in base alle caratteristiche delle regioni che li ospitano. L'oleicoltura è presente in modo globale o parziale in circa 309 mila fattorie del Paese, ovvero il 60% di tutte le aziende agricole. Questa attività fornisce una fonte di reddito diretto o indiretto per il 10% della popolazione e rappresenta il 20% della forza lavoro agricola. Rappresenta inoltre il 10% del valore della produzione agricola e il 44% di tutte le esportazioni agricole con una media annuale negli ultimi dieci anni, 150 mila tonnellate di olio d'oliva esportate, l'equivalente del 70% della produzione nazionale.



Durante la stagione in corso, la Tunisia ha esportato 155 mila tonnellate di olio d'oliva, per un valore stimato di 1,5 miliardi di dinari. La produzione nazionale media di olio d'oliva nell'ultimo decennio è stata di 180 mila tonnellate, che rappresentano oltre il 6% della produzione mondiale.



La Tunisia è seconda a livello internazionale in termini di superficie coltivata ad ulivi e quarta in termini di esportazione e produzione di olio d'oliva (dopo Spagna, Italia e Grecia). (ANSAmed)