Tunisia: a novembre a Tunisi Fiera su componentistica auto Nuovo evento biennale dedicato a settore

(ANSAmed) - TUNISI, 09 LUG - Si terrà dal 27 al 30 novembre prossimi, al Parco delle Esposizioni del Kram di Tunisi, la prima edizione della fiera internazionale per componenti e pezzi di ricambio per auto "Tunisia Automotive 2018", un'iniziativa della Société des Fairs Internationales de Tunis in collaborazione con l'Associazione automobilistica tunisina (T.a.a.) e il Centro tecnico per le industrie meccaniche ed elettriche (Cetime).



Questa fiera biennale si rivolge principalmente ai produttori tunisini e stranieri di componentistica per auto, nonché ai fornitori industriali di componenti per la loro fabbricazione e vuole essere una vetrina delle nuove tecnologie nel settore della componentistica, dei pezzi di ricambio e dei suoi servizi ausiliari e correlati. "Tunisia Automotive 2018" conta di riunire oltre 150 espositori tunisini e stranieri provenienti da Francia, Italia, Germania, Spagna, Turchia, Cina e Giappone, ma anche da altri Paesi del Maghreb. In parallelo a questa fiera, si terrà "Tunisia Automotive Day", forum e workshop sull'industria dei componenti e dei pezzi di ricambio organizzato da Fipa e T.a.a. Attesi oltre 8.000 visitatori professionisti, tra cui un numero significativo del Maghreb, dei paesi arabi, dell'Africa e dell'Europa. Questa prima edizione è organizzata con la collaborazione della Federazione nazionale dei meccanici e della Federazione nazionale dell'energia elettrica, l'Agenzia per la promozione dell'industria e dell'innovazione (Api), l'Agenzia per la promozione degli investimenti esteri (Fipa Tunisia) e il Centro di promozione delle esportazioni (Cepex). L'evento è sostenuto dal ministero tunisino dell'Industria e delle Piccole e Medie Imprese e dal ministero del Commercio. (ANSAmed)