Tunisia: esportazioni in aumento del 8,6% a fine giugno Export boom per olio oliva

(ANSAmed) - TUNISI, 16 LUG - Secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica tunisino (Ins), le esportazioni del Paese nordafricano hanno raggiunto un valore di 20.354,6 milioni di dinari, con una variazione in aumento nel primo semestre dell'anno dell'8,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Particolarmente buoni i risultati dell'olio d'oliva, la cui esportazione dall'inizio della raccolta delle olive, ovvero dal primo settembre 2017 al 30 giugno 2018, è aumentata del 149,53% in quantità e 168,31% in valore rispetto allo stesso periodo della stagione precedente.



La quantità di olio tunisino esportato fino al 30 giugno 2018 ha raggiunto le 167.436 tonnellate per un valore superiore ai 1.685 milioni di dinari. (ANSAmed).