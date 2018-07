Tunisia: ministro assicura, nessuna privatizzazione energia Bene cooperazione con Paesi Maghreb

(ANSAmed) - TUNISI, 17 LUG - "In Tunisia non ci sarà alcuna privatizzazione riguardante le aziende statali del settore energetico, nonostante le difficoltà finanziarie derivanti da un aumento dei prezzi del petrolio e delle sovvenzioni". Lo ha detto il ministro tunisino dell'Energia, delle Miniere e delle energie rinnovabili, Khaled Gaddour, in occasione di una visita di lavoro presso la sede del governatorato di Biserta.



"La privatizzazione delle società, tra cui la Compagnia nazionale di distribuzione del petrolio (Sndp) e la Società tunisina per l' elettricità e il gas (Steg), è fuori discussione", ha precisato il ministro aggiungendo che la Tunisia ha adottato una strategia per le energie rinnovabili che si basa su incentivi agli investimenti e sul contributo dei settori pubblico e privato.



Gaddour si è inoltre felicitato per la cooperazione in campo energetico con i Paesi del Maghreb, sottolineando che l'Algeria fornirà gas alla città tunisina di Sidi Youssef a settembre ed anche l'interconnessione elettrica con il Paese vicino verrà incrementata. (ANSAmed).