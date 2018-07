Commercio: Tunisia entra nell'area mercato comune Comesa Area di commercio preferenziale per stati Africa est e sud

(ANSAmed) - TUNISI, 18 LUG - La Tunisia diventa a tutti gli effetti un Paese membro del Mercato comune dell'Africa orientale e meridionale (Comesa), portando così in tutto a 20 il numero dei Paesi aderenti a quello che è il più grande blocco commerciale del continente africano.



La Tunisia completerà infatti oggi la sua adesione ufficiale al Comesa in occasione del vertice dei capi di Stato e di governo dei paesi membri, in programma il il 18 e 19 luglio luglio a Lusaka, nello Zambia. A guidare la delegazione tunisina, il ministro degli Esteri, Khemaies Jhinaoui, incaricato dal presidente della Repubblica, Beji Caid Essesbi.



Al summit parteciperanno capi di stato e di governo, ministri del commercio, ambasciatori dei vari paesi membri. (ANSAmed).