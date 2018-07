Italia-Libano: Avsi conclude progetto sostegno agricoltura Con finanziamento ministero Esteri per 1,5 milioni di euro

(ANSAmed) - BEIRUT, 18 LUG - Il settore agricolo in Libano è stato sviluppato e potenziato grazie allo sforzo italiano nel quadro di un progetto triennale di cui si è svolta a Beirut la cerimonia di chiusura. Ne dà oggi notizia l'ufficio libanese di Avsi, organizzazione non governativa italiana, che con fondi del Ministero degli esteri italiano ha gestito e coordinato le attività. Secondo un comunicato di cui copia è stata ricevuta dall'ANSA, il progetto ha coinvolto in maniera attiva il ministero dell'agricoltura libanese e altri partner locali ed è stato reso possibile grazie al finanziamento italiano per un milione e mezzo di euro. Nell'arco di tre anni, circa 90 tra insegnanti e impiegati del dipartimento educativo del ministero dell'agricoltura hanno beneficiato di sessioni di formazione e aggiornamento. Mentre oltre 200 studenti hanno partecipato a corsi di formazione e stage presso aziende private che operano nel campo dell'agricoltura libanese. (ANSAmed).